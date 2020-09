Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat am Mittwoch in der Gläsernen Manufaktur Dresden den symbolischen Startschuss für die Serienproduktion des ID.3 gegeben. Das ist der Elektrokleinwagen von Volkswagen. Dieser soll ab dem ersten Quartal 2021 am Dresdner Standort in Serie hergestellt werden. Außerdem wurde der neue Elektro-SUV des Herstellers vorgestellt, der ID.4. Er wird in Zwickau gefertigt und soll das neue Elektro-Flaggschiff von VW werden.