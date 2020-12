Das in Dresden gegründete Unternehmen Melitta feiert seinen 112. Geburtstag. Es wurde dort am 15. Dezember 1908 ins Handelsregister eingetragen. Das damalige Eigenkapital von Gründerin Melitta Bentz: 73 Pfennig. Die Hausfrau will mit der Firma ihrer Erfindung zum Durchbruch verhelfen – dem Kaffeefilter. Der erste bestand übrigens aus einem durchlöcherten Messingtopf und Löschpapier aus den Schulheften ihrer Söhne. Seitdem können Menschen ihren Kaffee genießen, ohne dass Krümel von den zermahlenen Bohnen zwischen den Zähnen hängen bleiben.