Dresdens "Kulti" feiert am Sonnabend seinen 50. Geburtstag. Das geschieht sowohl innen als auch draußen mit einer zünftigen Party. Schon weit vor der Galaveranstaltung am Abend öffnet der Kulturpalast seinen Türen und bietet ein buntes Tagesprogramm für Groß und Klein.

Den Anfang macht um 10:30 Uhr die Kinderbuchbühne im ersten Obergeschoss in der Kinderbibliothek. Dort stellt Ralph Caspers - bekannt aus dem Wissensmagazin für Kinder "Wissen macht Ah!" und aus "Die Sendung mit der Maus" - sein zweites Kinderbuch "Wenn Riesen reisen" vor. Dazu wird der Illustrator Ulf K. zeichnen. Der Eintritt ist mit gültigem Benutzerausweis frei.

Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

In der Musikbibliothek lädt das "Walking Piano" - ein mehr als sieben Meter breites Klavier - nach einer Vorführung um 11 Uhr zum Spielen mit den Füßen ein. Von 15 bis 16 Uhr gibt es einen Theatertalk mit den Künstlern des alten Kulturpalastes Joachim Schlese, Rainer Bursche und Marion Neumann. Um 17 Uhr stellt der Dresdner Kameramann und Filmesammler Ernst Hirsch seine Biographie vor.



Über den Kulturpalast verteilt finden sich im Tagesverlauf etliche klangliche Erlebnisse: So treten in den Foyers etwa der Kreuzchor, Banda Internationale, der Philharmonische Kinderchor und die Forster Family auf. Bei einem Turnier messen sich außerdem Amateurschachspieler.