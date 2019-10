Im historischen Stallhof hinter dem Verkehrsmuseum Dresden findet am Sonnabend das Melkus-Treffen statt. Der Anlass: Vor 50 Jahren stellte der Motorsportler und Unternehmer Heinz Melkus den von ihm entwickelten Rennwagen "Melkus RS1000" vor – den ersten und zugleich einzigen Sportwagen, der in der DDR in Serie gefertigt wurde. 101 Exemplare verließen bis 1979 das Werksgelände in Dresden, etwa zwei Drittel sind heute noch fahrtüchtig.