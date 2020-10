Für mich war das damals tatsächlich ein ganz besonderes Ereignis, weil ich als einziger ARD-Hörfunk-Reporter in der Kirche dabei sein durfte. Wie war es für Sie? Ist Ihnen der 30. Oktober 2005 noch genau in Erinnerung?

Samuel Kummer: Oh ja, ziemlich gut sogar. Vor mir standen im Prinzip zwei Konzerte an den Abenden 30. und 31. Oktober um 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr jeweils. Sie können sich natürlich vorstellen, wieviel Leute sich für diese Konzerte interessiert haben. Wir wussten gar nicht, wie wir der Anfragen Herr werden sollten und haben tatsächlich in der Nacht vom 30. auf den 31. quasi bis in die Morgenstunden hinein die Orgel erklingen lassen. Dazu hatten wir noch zusätzliche Organisten eingeladen, an diesem wunderbaren Projekt teilzunehmen.

Sie stammen eigentlich aus Baden-Württemberg, sind 2005 erst nach Dresden gekommen, weil Sie als Organist an die Frauenkirche berufen wurden. Haben Sie es je bereut?

Nein! Zu keiner Zeit. Weil dies hier ein Ort ist, an dem ich mich künstlerisch so betätigen kann, wie ich es eigentlich wollte: An der Orgel die ganze Literaturbandbreite spielen können und in gleicher Weise improvisieren - in allen Stilen, die man sich im Prinzip denken kann. Also es ist mir gegeben, stilgebunden zu improvisieren - von Renaissance bis heute - da gibt es eigentlich keine Grenzen und ich bin natürlich sehr glücklich mit der Kern-Orgel in der Frauenkirche ein Instrument zu haben, dass diese Breite in einer Weise abdeckt, wie es keiner zu denken gewagt hätte.

Sind denn jetzt alle Debatten, die es vorher gab, weil keine Silbermann-Orgel eingebaut wurde, verebbt?