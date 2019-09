Die Dresdner Uniklinik freut sich über das 2.000 Baby in diesem Jahr. Es wurde in dieser Woche geboren. Im vorigen Jahr kam das 2.000 Baby fünf Tage später zur Welt. Bei insgesamt 1.906 Geburten wurden in diesem Jahr nach Angaben der Frauenklinik bis zum 19. September insgesamt 989 Mädchen und 1.011 Jungen. Darunter sind 93 Mehrlingsgeburten – davon 92 Zwillingspaare und einmal Drillinge.