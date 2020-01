Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers will nicht mehr den Semperopernball moderieren. Sie habe bereits am Montag den Semperopernballverein um eine Auflösung des Vertrages gebeten, erklärte Rakers auf Facebook und Twitter. "Ich habe angeboten, auf jegliches Honorar - auch für bereits geleistete Arbeit - zu verzichten, wenn der Ballverein mich im Gegenzug aus dem noch bindenden Vertrag entlässt", so Rakers. Die Antwort stehe noch aus.