Zutaten, Deko und was man sonst noch für jüdische Gerichte benötigt, können Kunden in einem Dresdner Geschäft kaufen. Bildrechte: dpa

Bis vor einem Jahr haben Andreas und Regina Däbritz ihre Israel-Produkte in der Dresdner Neustadt verkauft. Jetzt sind sie an den Stadtrand nach Rähnitz gezogen und handeln vor allem online mit koscheren Lebensmitteln, Kosmetik und religiösen Dingen aus Israel. Seit zwölf Jahren gibt das "Old Abraham" in Dresden. Und es ist bislang das einzige Geschäft in der Region, das diese Waren für jüdische Kunden anbietet.