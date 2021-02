Bei dem spektakulären Einbruch in das Schatzkammermuseum am 25. November 2019 hatten die Täter historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten von kaum schätzbarem Wert erbeutet und international Schlagzeilen provoziert. Knapp ein Jahr später nahm die Polizei in Berlin drei Verdächtige aus dem Clan fest, die Zwillingsbrüder konnten jedoch entkommen, einer der beiden wurde später gefasst. Vier dringend Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft und schweigen. Ihnen wird von den Ermittlern schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen.