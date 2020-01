Die Juwelendiebe vom Historischen Grünen Gewölbe in Dresden sollen Hilfe von einem Mitarbeiter des Museums gehabt haben. Laut "Bild"-Zeitung belegen Handy- und Kameradaten, dass ein Museumsmitarbeiter sicherheitsrelevante Informationen an einen der Verdächtigen weitergab. Gegen diesen ermittele die Polizei. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht dazu, dementierte den Bericht aber auch nicht. Das Sicherheitskonzept für das Historische Grüne Gewölbe wird derzeit überarbeitet. Deshalb bleibt es bis auf Weiteres für Besucher geschlossen.



Am 5. November waren bislang Unbekannte am frühen Morgen in das Residenzschloss in Dresden eingebrochen und hatte wertvolle Juwelen einer historischen Kollektion gewaltsam aus einer Vitrine entwendet. Da die Stücke einmalig waren und zudem als unverkäuflich gelten, sind sie von unschätzbarem Wert.