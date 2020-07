Sachsen möchte für rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten an den Flughäfen in Dresden und Leipzig Möglichkeiten für Corona-Tests schaffen. Das sagte die sächsische Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag im Rahmen der Kabinetts-Pressekonferenz. Demnach wolle man mit den Gesundheitsämtern besprechen, ob diese am Flughafen oder ambulant stattfinden sollen. Die Tests sollen nicht verpflichtend sondern freiwillig sein, für Flugreisende gelten und eine Woche nach Ferienbeginn starten.