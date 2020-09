Die Sächsischen Behörden haben im vergangenen Jahr rund 150 Millionen Spam-Mails bekommen. Wie Thomas Popp, Staatssekretär in der Sächsischen Staatskanzlei, am Dienstag bei der Präsentation des Jahresberichts zur Informationssicherheit sagte, habe man rund 85 Prozent der empfangenen Mails als Spam oder Schadcode aussortiert.

Die Angreifer würden immer raffinierter, entsprechend müsse auch der Freistaat in Sachen IT aufrüsten. Mit Blick auf die Verhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt forderte Popp eine Verdoppelung der Mitarbeiter im Sicherheitsnotfallteam auf 14 sowie eine bessere finanzielle und technische Ausstattung. Details wurden mit Blick auf die Verhandlungen nicht genannt.

Neben der Präsentation des Jahresberichts hat sich das Sächsische Kabinett in seiner Sitzung auch darüber hinaus mit dem Thema der Informationssicherheit befasst. Anlass war der Besuch des Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm. Zur Sprache kam nach Regierungsangaben die Bedrohungslage aus dem Cyberraum und Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit in Staat und Verwaltung.

In der Sitzung sei auch der neue BSI-Standort in Freital vorgestellt worden. Dieser ist seit vergangenem Jahr im Aufbau. BSI-Präsident Schönbohm sagte, man habe in Freital den idealen Standort für die Außenstelle im Raum Dresden gefunden: "Ich begrüße sehr, dass die Sächsische Staatsregierung die Themen Informations- und Cybersicherheit in Staat und Verwaltung intensiv vorantreibt." Im "Silicon Saxony" könne man Expertise zielgerichtet und auf kurzem Wege mit dem Hochtechnologie-Ökosystem rund um die Landeshauptstadt Dresden zusammenbringen.