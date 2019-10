Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den Geschäftsführer einer Bau GmbH wegen Betruges in fünf Fällen, Bankrotts und Insolvenzverschleppung. Dem Mann wird der Behörde zufolge vorgeworfen, mindestens mit vier Bauherren und einem Immobilienkäufer Verträge abgeschlossen und die vereinbarten Leistungen nicht erbracht zu haben. Im Voraus gezahltes Baugeld in Höhe von gut 400.000 Euro behielt der Mann für sich. Er befindet sich in Untersuchungshaft.