Die geplanten zusätzlichen Züge zwischen Dresden und Kamenz kommen frühestens Ende 2021. Der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Christian Schlemper, sagte MDR SACHSEN, die Verstärkerzüge seien als Option in die Neuausschreibung des Dresdner Dieselnetzes integriert. Die europaweite Ausschreibung soll in den kommenden Wochen erfolgen. Für die endgültige Bestellung seien aber weitere finanzielle Mittel des Freisstaates Sachsen notwendig, so Schlemper. Eine konkrete Forderung über deren Höhe stellte er jedoch nicht. Eisenbahnunternehmen, die sich an der Ausschreibung beteiligen, müssen demnach zwei Angebote abgeben - mit und ohne Verstärkerzüge. Mit einem Reservefahrzeug werden beim Stundentakt nach VVO-Angaben fünf Triebwagen benötigt, mit Verstärkerzügen müsste der künftige Betreiber mindestens vier weitere Triebwagen einsetzen.

Der VVO plant, montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit zwischen Kamenz und Dresden einen Halbstundentakt zu bestellen. In den vergangenen Jahren seien die Pendlerzahlen pro Jahr durchschnittlich um zehn Prozent gestiegen. Das neue Batteriewerk in Kamenz, Wirtschaftsansiedelungen in Pulsnitz und neue Wohnstandorte im "Speckgürtel" von Dresden bescheren der Regionalbahnstrecke zusätzliche Fahrgäste.



Die Pleite der Städtebahn Sachsen im Sommer 2019 habe sich nicht negativ auf die Nutzung der Züge ausgewirkt, so Schlemper. Man habe auf dieser Strecke auch frühzeitig einen stabilen Zugverkehr angeboten. Im Rest des Dieselnetzes Dresden klemmt es noch immer. Der neue Betreiber Mitteldeutsche Regiobahn kann noch immer nicht alle gemieteten Fahrzeuge einsetzen. Wichtige Ersatzteile liegen bei einem von der Pleite nicht betroffenen Tochterunternehmens der insolventen Städtebahn in Ottendorf. Der Versuch, die Herausgabe der Ersatzteile gerichtlich anordnen zu lassen, scheiterte. Die Werkstattfirma der ehemaligen Städtebahn hat nach Angaben eines früheren Geschäftsführers jedoch keine Mitarbeiter mehr, da diese bereits Ende August geschlossen zu DB Regio gewechselt seien. Eine Übernahme der Werkstatt und der Ersatzteile durch die Mitteldeutsche Regiobahn als neuen Betreiber des Dieselnetzes und der gemieteten Züge kam bisher nicht zustande.