Knapp 30.000 Gäste haben am Wochenende das Karl-May-Fest in Radebeul besucht. Nach Angaben der Organisatoren waren das in etwa so viele wie im Vorjahr. Höhepunkt des dreitägigen Festes war am Sonntag die Sternreiterparade über die Meißner Straße zum Festgelände.