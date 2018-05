In Radebeul beginnen am Freitag die 27. Karl-May-Festtage. Bis Sonntag stehen zahlreiche Veranstaltungen mit Musik, Filmen und Tänzen auf dem Programm. Die Festtage wurden 1992 ins Leben gerufen, um an den Abenteuerschriftsteller Karl May zu erinnern, der in Radebeul seinen letzten Wohnsitz hatte und dort auch begraben ist. Sie finden jedes Jahr am Wochenende nach Christi Himmelfahrt statt.