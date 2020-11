Die Karl-May-Stiftung Radebeul wird einen seit rund 100 Jahren bewahrten und umstrittenen Skalp eines Indianerhäuptlings herausgeben. Er lag bisher in der Sammlung des Karl-May-Museum. Das Kuratorium genehmigte am vergangenen Wochenende den Vorstandsbeschluss, den Skalp zu rehumanisieren und aus ethischen Gründen freiwillig zurückzuführen, sagte Stiftungsvorstand Volkmar Kunze. "Im juristischen Sinn handelt es sich weder um eine unrechtmäßige Erwerbung noch Aneignung in kolonialem Kontext", sagte Kunze über die mehrheitlich getroffene Entscheidung.

Die Sault Ste. Tribe of Chippewa Indians in Michigan in den USA hatten 2014 um die Herausgabe des Skalps gebeten. Der Sammler und Mitbegründer des Karl-May-Museums Radebeul, Patty Frank (1876-1959) will die sterblichen Überreste vom Nachfahren eines Sioux-Häuptlings erworben haben. Monatelang wurde darum gestritten, dann einigten sich der Ojibwa-Stamm und die Stiftung, die Herkunft des Skalps gemeinsam zu erforschen.