Karl-May-Stiftung - Die Karl-May-Stiftung wurde 1913 von Karl Mays zweiter Ehefrau Klara May gegründet. Sie kam damit dem testamentarischen Willen Mays nach. Die Stiftung ist Trägerin des Karl-May-Museums und Herausgeberin der Schriftenreihe. Seit 2007 ist die Stiftung neben dem Karl-May-Verlag und der Karl-May-Gesellschaft an der Herausgabe der Historisch-kritischen Ausgabe beteiligt.



- So setzt sich das Gremium zusammen:



(Noch-)Geschäftsführer: Christian Wacker



Vorstand: Thomas Grübner (Vorstandsvorsitzender, ausgeschieden), Ralf Harder (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Bert Wendsche (Oberbürgermeister Radebeul), Werner Schul (ausgeschieden), Klaus Voigt



Kuratorium: Robert Straßer (Präsident), Volkmar Kunze (Vizepräsident), Ekkehard Bartsch, Thomas Grafenberg, Henry Hasenpflug, Erich Homilius, Ingwert Paulsen, Michael Petzel, Joachim Sacher, Philipp Schall, Karsten Wagner, René Wagner, Helmut G. Walther, Marco Wanderwitz, Florian Schleburg Quellen: Homepage Karl-May-Museum, Magazin Karl May & Co.