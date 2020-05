In die Debatte um interne Querelen, Kommunikationsstörungen und Mobbingvorwürfe gegen den amtierenden Stiftungsvorstand des Karl-May-Museums kommt Bewegung. Auf Drängen der Stadtratsfraktion von SPD und Grünen steht das Thema bei der nächsten Stadtratssitzung am 20. Mai auf der Tagesordnung. "Wir wollen im Stadtrat über die Probleme öffentlich debattieren", kündigte der Grünenstadtrat Martin Oehmichen an.

Der Radebeuler Oberbürgermeister Bernd Wendsche. Bildrechte: Große Kreisstadt Radebeul

Nach der Kündigung des Museumsdirektors Christian Wacker hatten die Mitarbeiter des Karl-May-Museums und der Förderverein den Rücktritt des bestehenden Vorstandes verlangt. Nur so sei ein Neuanfang nach jahrelangen Querelen möglich. Der Vorstand und das Kuratorium der Karl-May-Stiftung haben sich in dieser Woche bei außerordentlichen Sitzungen dazu beraten. Ergebnis: Einen Notvorstand solle es nicht geben. "Tabula Rasa ist nicht der richtige Weg", meinte Radebeuls Oberbürgermeister Bernd Wendsche, der auch im Stiftungsvorstand sitzt.



Der bestehende Vorstand mit vier Mitgliedern habe ihn einstimmig als Vorsitzenden gewählt, der bis Ende Juni das Gremium führen soll. Mit den erhobenen Vorwürfen wolle sich das Kuratorium bei einer planmäßigen Sitzung am 27. Juni befassen, wenn alle Mitglieder persönlich an einem Tisch sitzen könnten, sagte Wendsche.