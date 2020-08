Der ehemalige Oberbürgermeister und Dozent Dr. Volkmar Kunze arbeitet ehrenamtlich als Chef des Karl-May-Museums. Er will bei Umbauplänen den Rotstift ansetzen. Bildrechte: imago/Köhn

Als im Jahr 2005 die ersten Erweiterungspläne für ein neues Empfangsgebäude und Sanierung der Villen auf den Tisch kamen, sei von 2,3 Millionen Euro Baukosten gesprochen wordenm so Kunze. Nachdem der Bund Unterstützung signalisiert hatte, "kamen immer mehr Wünsche hinzu, so dass ein Idealfall konstruiert wurde", meinte Kunze. Jedoch: "So werden wir das nicht machen können."