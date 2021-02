Der mutmaßliche Täter soll am 4. Oktober vergangenen Jahres in der Dresdner Altstadt auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen eingestochen haben. Ein 55-jähriger Mann aus Krefeld starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Sein 53-jähriger Lebensgefährte überlebte schwerverletzt. Der Täter hatte zunächst unerkannt entkommen können, das Motiv war unklar. Am Tatort wurde aber das Messer gefunden. Am 20. Oktober wurde der Verdächtige gefasst.