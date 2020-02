Der Termin hat Tradition: Am Aschermittwoch geben die Narren des Dresdner Carneval Club e.V. (DCC) traditionell den Rathausschlüssel zurück, den sie zu Beginn der Faschingszeit im November abgeholt haben. An diesem Vormittag hatte die Abordnung des DCC, die Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain empfing, allerdings noch ein Anliegen: Der Verein kündigte an, seinen Negativpreis "Goldene Taschenlampe" dem Stadtrat übergeben zu wollen – für das "langjährige Planungs-Hin-und-Her bei der Königsbrücker Straße".