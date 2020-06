Anne Klinge spielt Puppentheater nicht mit den Händen, sondern ihren Füßen. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Nachdem Radebeul mit der Neubesetzung im Kulturamt und dem Zerwürfnis mit dem Direktor des Karl-May-Museums zuletzt für negative Schlagzeilen sorgte, will es nun zeigen, wofür es eigentlich lieber steht: ein breitgefächertes Kulturangebot.



Unter dem Titel "Radebeuler Lebensart" sind an jedem Wochenende bis Ende Juli verschiedenste Veranstaltungen geplant, "um das wirtschaftliche und kulturelle Leben wieder anzukurbeln", so Oberbürgermeister Bert Wendsche.

Und so werden die Bühnen an ganz verschiedenen Orten in der Stadt aufgebaut. An diesem Wochenende beispielsweise war Radebeul-Ost an der Reihe, wo Puppenspieler aus ganz Deutschland zur traditionellen Kasperiade einluden. Anders als sonst wurde ausschließlich unter freiem Himmel und ohne Eintritt gespielt. In zwei Wochen folgt der zweite Teil. Für die Kasperiade wurden alle Veranstaltungen coronagerecht nach draußen verlegt. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Weingüter, Ateliers und Sternwarte ebenfalls dabei