Gut drei Monate nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden haben die Ermittler weiterhin keine heiße Spur. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN, die Sonderkommission Epaulette bearbeite derzeit die insgesamt 1.296 Hinweise, die unter anderem nach öffentlicher Fahndung eingegangen waren, ab. Es lägen jedoch keine Hinweise zu möglichen Tätern und zum Verbleib der Juwelen vor. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht der Oberstaatsanwalt auch keine Angaben dazu, ob gegen Mitarbeiter aus dem Museum ermittelt werde, die Täter etwa mit Insiderwissen versorgt haben könnten. "Die Staatsanwaltschaft Dresden macht generell zu möglichen Ermittlungsrichtungen aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben", so Schmidt.

Die Staatlichen Kunstsammlungen sahen sich seit Anfang der Woche nicht in der Lage, Fragen zur Wiedereröffnung des Historischen Grünen Gewölbes zu beantworten. Alle Kräfte seien in der bevorstehende Wiederereröffnung des Semperbaus mit der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800 gebündelt, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage zur Begründung.

Am Morgen des 25. Novembers 2019 waren in den frühen Morgenstunden unbekannte Täter in das Historische Grüne Gewölbe eingedrungen und hatten mehrere einmalige historische Juwelengarnituren gestohlen. Sie sind seither verschwunden und das Historische Grüne Gewölbe ist geschlossen.