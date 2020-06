In einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Gorbitz hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stieg dichter Rauch aus zwei Kellerfenstern. Die insgesamt 30 Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Dennoch hatte sich der Rauch bereits im ganzen Haus verteilt, so dass alle Wohnungen belüftet werden mussten.



Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.