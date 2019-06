Ein Krippenkind aus einer Kita in Dresden-Cotta ist Anfang der Woche offenbar an den Folgen einer Meningokokken-Erkrankung gestorben. Nach Informationen von MDR SACHSEN sind heute Ärzte in der Kita, um die Kinder mit Antibiotika zu versorgen.



Die Stadt als Träger der Einrichtung teilte mit, das Kind habe noch am Freitag die Kita besucht. Am Montag war eine stationäre Aufnahme erforderlich. Das Mädchen starb im Krankenhaus. Am Dienstag wurden die Eltern beim Abholen ihrer Kinder von einer Fachberaterin des Eigenbetriebes informiert. Der ärztliche Befund stehe derzeit noch aus, deshalb erfolgen alle Prophylaxe-Maßnahmen auf den Verdacht einer Meningokokken-Erkrankung hin. Zwei Tage müssen die 37 Krippenkinder entweder Saft oder Dragees einnehmen. Die Antibiotikaprophylaxe werde jedoch allen 150 Kindern der Einrichtung und den 24 Erzieherinnen und Erziehern angeboten.

