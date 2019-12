Am Morgen sind ein neunjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge auf der Striesener Lene-Glatzer-Straße von einem Unbekannten bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Kinder waren getrennt auf dem Weg zur Schule, als sie den Maskierten auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich der Sickingenstraße wahrnahmen. Dieser hielt den Angaben der Kinder zufolge ein Messer in der Hand und deutete in ihre Richtung. Er soll eine Stichbewegung gemacht haben. Die Kinder hätten den Weg zur Schule fortgesetzt und sich dann dort den Lehrern anvertraut, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN.