Was ist denn der Südpark in Dresden? - Den Namen gibt es seit 1990, einen Park noch nicht. Er soll auf 36,5 Hektar Fläche entlang der Nöthnitzer Straße, von der Bergstraße, Kohlenstraße, Westendring und Plauenschen Ring sowie der Passauer Straße entstehen. Das Gebiet weist Höhenunterschiede von 40 Metern auf.



- Vor mehr als 100 Jahren wurde dort Lehm abgebaut. Von 1941 bis etwa 1991 verfüllte man die Lehmgruben mit Bauschutt, Hausmüll und Asche. Seit 1991 hat sich der Bereich bewaldet. Den östlichen Bereich des Gebietes prägen fruchtbare Äcker. Wegen der Hänge treten bei Starkregen Probleme mit Bodenerosion auf.



- Die offene Landschaft am Hang bietet eine guten Blick auf Dresden und sorgt für frische Luft. Die Aufenthaltsqualität ist derzeit gering. Das Gebiet wird hauptsächlich zum Durchlaufen benutzt.



- Der "Südpark" soll einem Landschaftspark ähneln mit Wald, Wiesen und Lichtungen, Feldern, Wasser und Wasserrückhalteflächen. Es soll Flächen für Sport (Vereine, Individualsport) und Erholung geben, aber auch extensive Bereiche, in denen Natur- und Biotopschutz im Vordergrund stehen.



- Der Park wird in kleinen Schritten gebaut. Vielen Anwohnern sind ordentliche Wege durch das Areal wichtig. Die Interessengemeinschaft "Südpark" vermittelt zwischen Bürgern und Stadt. Quelle: www.dresden.de/suedpark