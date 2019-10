Im Rundkino Dresden heißt es ab sofort "Film ab" im neuen Premium-Kinosaal. Der Raum hat 53 Ledersitze mit viel Beinfreiheit, Tischchen und verstellbarer Rückenlehne. Die Eintrittskarte kostet hier zwei Euro mehr. Bis hin zu Games kann fast alles auf die Leinwand gebracht werden. Der Premium-Saal hat eine eigene Bar und kann für Feiern gemietet werden.



Dieses neue Angebot soll auch schwankenden Besucherzahlen entgegenwirken, sagt Rundkino-Chef Markus Kühlmorgen. 2018 war wegen des langen und heißen Sommers ein schlechtes Jahr für die Kinobetreiber. In diesem Jahr liege das Rundkino wieder deutlich im Plus, so Kühlmorgen.