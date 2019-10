Wenn es im Herbst immer kälter wird, haben vor allem Obdachlose darunter zu leiden. In Dresden haben sie ab dem 1. November wieder die Gelegenheit, sich in ein "Nachtcafé" zu flüchten. Sieben Kirchgemeinden öffnen an wechselnden Wochentagen ihre Türen, teilte der Sprecher des Koordinierungskreises, Gerd Grabowski, am Mittwoch mit. Bis Ende März finden Wohnungslose einen Platz zum Schlafen, eine warme Mahlzeit und die Möglichkeit zum Gespräch.