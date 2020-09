Die Kita Rehefelder Straße gehört zu den Preisträgern des Deutschen Kita-Preises 2020. Die Einrichtung hat sich gegen rund 1.500 Bewerber durchgesetzt und einen zweiten Platz in der Kategorie "Kita des Jahres" belegt. Da in diesem Jahr keine Preisverleihung in Berlin stattfinden kann, wurden am Mittwoch Preisgeld und Urkunde in Dresden überreicht.