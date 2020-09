In Dresdens städtischen Kitas werde am Mittwoch von 6 bis 10 Uhr gestreikt, außerdem entfalle die Frühbetreuung in den städtischen Horten der Grundschulen, kündigt der Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, Daniel Herold, an. Man habe sich für den auf vier Stunden begrenzten Ausstand entschieden, um einerseits ein Zeichen zu setzen, andererseits den Eltern aber eine nicht zu große Belastung nach Corona aufzubürden. "Uns ist die gesellschaftliche Spannungslage bewusst", so Herold. Aber es herrsche auch Frust auf Seiten der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, weil es bei den aktuellen Tarifverhandlungen keine Fortschritte gebe.

Gefordert wird eine Lohnerhöhung um 4,8 Prozent beziehungsweise um mindestens 150 Euro auf dem monatlichen Gehaltszettel. Außerdem sollen Auszubildende, Studierende und Praktikanten 100 Euro im Monat mehr bekommen. Bisher habe es dazu vom Arbeitgeber kein Angebot gegeben: "Die Arbeitgeberseite verhöhnt mit ihrer ablehnenden Haltung die Leistungen und das Engagement der Beschäftigten im öffentlichen Dienst", erklärt Verdi-Bezirkschef Herold.

Betroffen sind laut Verdi alle kommunalen Kitas und Horte, aber nicht die Einrichtungen in freier und privater Trägerschaft. "Es ist derzeit nicht absehbar, welche Auswirkungen der Streikaufruf auf die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen tatsächlich haben wird", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Um einen Überblick zu geben, schaltet die Stadt am Mittwoch ab 6 Uhr eine Internetseite frei, auf der eine Übersicht mit den vom Streik betroffenen Kitas steht. Zusätzlich richtet der Eigenbetrieb unter der 0351 4885111 eine Service-Hotline ein, unter der sich Eltern erkundigen können.

Nein. Wie die Stadt Dresden mitteilt, ist wegen der Corona-Situation eine Notbetreuung in anderen Einrichtungen nicht möglich. Teams und Kindergruppen aus verschiedenen Einrichtungen sollen sich schließlich nicht vermischen.

Auf jeden Fall sollte der Vorgesetzte oder Arbeitgeber informiert werden. Laut Rechtsanwältin Dr. Kerstin Rudolph ist das der erste Schritt, um die Angelegenheit zu klären und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Sollte sich keine alternative Betreuung etwa bei Freunden, Verwandten oder einem Babysitter finden, dürfen die Eltern bei so einem kurzfristigen Streik von der Arbeit fernbleiben, wie die Expertin für Arbeitsrecht erklärt. "Da es sich um kurze Zeiten der Abwesenheit handelt, haben sie sogar Anspruch auf Entgeltfortzahlung gemäß § 616 BGB."

"Sind Eltern im Homeoffice tätig, ist es oft möglich, trotz der Anwesenheit der Kinder zu arbeiten", so Rechtsanwältin Rudolph. Sei es - aus welchen Gründen auch immer - nicht möglich, könne die Arbeitszeit verschoben oder in Abstimmung mit dem Vorgesetzten Urlaub in Anspruch genommen werden.

Ist Homeoffice mit Kindern nicht möglich, kann auch in Abstimmung mit dem Chef Urlaub genommen werden. Bildrechte: dpa

Dazu gebe es keine gesetzliche Regelung, sagt Heike Heubner-Christa vom Kinderschutzbund in Dresden. Sie persönlich würde das bei einem Kind unter sechs Jahren mit Sicherheit nicht tun. Es gebe pädagogische Empfehlungen, ein Kind bis zum dritten Lebensjahr gar nicht unbeaufsichtigt zu lassen, ab vier Jahren könne es auch mal 15 bis 30 Minuten allein spielen. Ab sieben Jahre könnten Kinder bis zu zwei Stunden allein zu Hause sein. Allerdings sei es individuell sehr verschieden und komme auch auf die Umgebung an. "Es ist ein sehr komplexes Thema", betont Heubner-Christa.

Ob ein Kind kurzzeitig allein zu Hause bleiben kann, sollten Eltern auf keinen Fall überstürzt entscheiden. Bildrechte: IMAGO Was Kinder allein dürfen oder können, das müssten die Eltern verantwortlich anhand des jeweiligen Entwicklungsstandes entscheiden, so Heubner-Christa. Dazu gehöre auch, Kinder auf neue Bedingungen schrittweise vorzubereiten und Verhaltensweisen einzuüben. "Wie verhält man sich, wenn es an der Wohnungstür klingelt? Was macht man, wenn man auf der Straße angesprochen wird?", nennt die Geschäftsführerin des Dresdner Kinderschutzbundes zwei Beispiele.

Die Dresdner Stadtverwaltung rechnet frühestens ab 10:30 Uhr mit einem Normalbetrieb in den kommunalen Kitas. Sobald Erzieher vor Ort sind, würden die Einrichtungen auch wieder öffnen. "Es können maximal so viele Kinder betreut werden, wie nach Personalschlüssel zulässig", heißt es.

Man wolle das nächste Gesprächsergebnis in zwei Wochen abwarten. Je nachdem, wie es ausfalle, wolle man weiter entscheiden, so Herold von Verdi. "Es kann dann auch passieren, dass wir Kitas tageweise zumachen."

Quelle: MDR/ma