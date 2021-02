Mehr als 400 Bäume sind im vorigen Jahr in der Parkanlage Großer Garten in Dresden gefällt worden, teilte die Parkverwaltung Schlösserland Sachsen mit. Vor drei, vier Jahren seien es weniger als 20 im Jahr gewesen. Viele Bäume auf der 147 Hektar großen Fläche leiden unter Trockenheit. Die macht laut Christian Striefler nicht nur im Großen Garten Probleme, sondern auch in anderen Parks, die unter der Obhut der Schlösserverwaltung stehen, vor allem auch in Pillnitz. Die große Blutbuche am Ende des Lustgartens gilt als ein Blickfang. "Sie ist wohl nicht mehr zu retten", sagt der Schlösserchef und befürchtet, dass sie noch in diesem Jahr gefällt werden muss.