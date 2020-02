Wie in den Vorjahren flossen 2019 etwa 17 Millionen Euro in Baumaßnahmen. So wurden unter anderem die Brühlsche Terrasse in Dresden und die Westwehr an der Burg Gnandstein vollendet. In diesem Jahr soll beispielsweise mit den Arbeiten am Wintergarten von Schloss Weesenstein und am Backturm von Schloss Moritzburg begonnen werden. Im Dresdner Zwinger ist der Abschluss der Sanierung einer Bogengalerie geplant, im Schloss Rammenau sollen Räume und im Barockgarten Großsedlitz das Portal sowie die Scheune im Wirtschaftshof fertig werden. Gleiches gilt für das Pagenhaus auf Burg Mildenstein.



Das Schloss Rochlitz erhält einen Aufzug zum Fürstenhaus. Am 5. April wird die Saison im Schlösserland Sachsen offiziell eröffnet. Eine wichtige Ausstellung dreht sich in diesem Jahr um Sachsen-Herrscher August den Starken, dessen 350. Geburtstag gefeiert werden soll.