Alarm und Aufregung auf dem Klinikgelände der Asklepios-ASB Klinik in Radeberg: Acht Feuerwehren rücken an, Besucher werden im Rauch bewusstlos, Passanten schreien, die Polizei muss den Verkehr regeln. Dieses Bild hat sich am Nachmittag in Radeberg geboten. Doch die Klinik gibt Entwarnung. Das Szenario war abgesprochen für eine große Notfallübung. Der Rauch kam aus speziellen Nebelmaschinen, die Bewusstlosen waren schauspielernde Klinik-Mitarbeiter.

Dieses Szenario haben die Rettungskräfte geprobt Kurz nach 16 Uhr wird der Alarm ausgelöst. Auf Station 4 der Asklepios-ASB Klinik Radeberg brennt es. Denn Unbekannte haben in einem Entsorgungsraum gezündelt. Einer Pflegefachkraft, die das Zimmer betreten will, schlagen die Flammen entgegen. Mit schweren Brandwunden bleibt der Pfleger bewusstlos am Boden liegen. Die Tür ist offen, das Feuer breitet sich aus.

Eine derartige Rettungsübung fand zum letzten Mal 2012 statt. "Nicht nur für uns in der Klinik ist so ein Training wichtig", meint der Brandschutzbeauftragter des Krankenhauses, Klaus Hackel. Auch für die Rettungskräfte sei so ein Einsatzszenario nicht alltäglich. Im Ernstfall müssten sie viele Bettlägrige transportieren, was mit Atemschutzgeräten und in voller Montur immens anstrengend sei. Abläufe und Teamarbeit der einzelnen Rettungsgruppen müssten im Ernstfall klappen.