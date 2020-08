Die niederländische KLM Royal Dutch Airlines fliegt die Strecke zunächst fünf Mal pro Woche, ab September sind sechs wöchentliche Verbindungen geplant, ab Oktober dann tägliche, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte.



Im Einsatz ist eine Embraer 175 von KLM Cityhopper. Stefan Gumuseli, Deutschland-Direktor Air France-KLM, erklärte, KLM sei glücklich über die höhere Nachfrage im Passagierbereich. Er sicherte hohe Sicherheitsvorkehrungen im Zuge der Corona-Pandemie zu. Mit Dresden sei nun wieder das gesamte KLM-Streckennetz von Deutschland nach Amsterdam am Start.



Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sprach von einem positiven Signal für Wirtschaft, Forschung und Tourismus in beiden Ländern. Die Niederlande zählten zu den wichtigsten touristischen Märkten für Sachsen. KLM nahm im Mai 2016 Dresden in seinen Flugplan auf.