Rainer Richter hält eine verbesserte Rezeptur zur Konservierung von Glas-Gold-Kunstschätzen in der Hand. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Eigentlich greift Rainer Richter nicht gern in die Substanz der jahrhundertealten Kunstschätze des Grünen Gewölbes in Dresden ein. Doch bei den Gold-Emaillle-Arbeiten, die August der Starke in der Barockzeit so gern sammelte, sei es höchste Eisenbahn gewesen, erzählt der Leiter der Restaurierungswerkstatt der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD).

Nachdem die Preziosen lange im Albertinum gezeigt wurden, stellten die Mitarbeiter der Kunstsammlungen in den 1990-Jahren große Schäden fest. Die Emaille begann zu korrodieren, splitterte teils vom Golduntergrund ab. Luftschadstoffe in den Vitrinen hatten unter anderem die Kostbarkeiten angegriffen. An diesem Punkt reichte ein Vitrinentausch nicht mehr aus, sondern einige Gold-Emaille-Schätze mussten dringend in die Restaurierung.

Wir haben innerhalb von 20 Jahren Dauerausstellung - damals noch im Albertinum - eine rasante Schadensentwicklung beobachten können, sodass man letztendlich aktiv eingreifen musste, um das geschädigte Material zu konservieren. Rainer Richter Restaurator bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Gelitten hatte auch das berühmteste Werk des kurfürstlichen Hofjuweliers Johann Melchior Dinglinger: die prunkvolle Miniaturendarstellung "Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aureng-Zeb" mit ihren 132 emaillierten, juwelenbesetzten Goldfiguren. August der Starke zahlte damals für das Kabinettstück 60.000 Taler - eine horrende Summe, die selbst der sächsische Kurfürst über mehrere Jahre abstottern musste. "Gerade beim Großmogul gab es erhebliche Schäden, wo gehandelt werden musste", sagt Richter.

Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Institut

Durch ein schlechtes Raumklima in einer früheren Vitrine hatte auch das berühmtestes Werk von Dinglinger - der Geburstag des Großmoguls - gelitten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg entwickelten die SKD einen für historische Emaille-Arbeiten speziell angepassten Klebstoff. Nach unzähligen Testreihen an Modellstücken war es dann soweit: Das Konservierungsmittel Ormocer konnte an den wertvollen Originalen angewendet werden. Dabei wird das glasklare Festigungsmittel mit Hilfe von feinen Pinseln, Mikroskop und Lupe an den gelockerten Stellen zwischen die Emaille und den Goldträger hineingebracht. Infiltrationsklebung heißt das Verfahren bei den Fachleuten. "Wir haben sehr darauf geachtet, dass an der Oberfläche keine geschlossenen Filme entstehen", betont Richter.

Plötzlich kam der Rückschlag

Man habe elf Jahre sehr erfolgreich das Ormocer bei der Restaurierung anwenden können. Doch dann gab es plötzlich Eintrübungen und Farbveränderungen bei dem Mittel. "Zum Glück haben wir es rechtzeitig gemerkt, sodass es gar nicht erst ins Original infiltriert worden ist", berichtet der Restaurator. Warum das Konservierungsmittel plötzlich unbrauchbar wurde, konnten sich auch die Experten vom Fraunhofer nicht erklären. Laut Richter war es wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.

Auch diese Kostbarkeit musste von den Restauratoren mit Ormocer wieder gefestigt werden. Am Dreispitz den Narren ist zu sehen, wie sich die Emaille bereits von der Goldlegierung gelöst hatte. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Schließlich blieb den Wissenschaftlern nichts anderes übrig, als noch einmal von vorn zu beginnen und die chemische Formel des Mittels komplett neu zu erarbeiten. "Das war natürlich ein herber Rückschlag", erinnert sich der Restaurator. Mit Fördermittelunterstützung von 120.000 Euro seitens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gelang es den Mitarbeitern des Fraunhofer-Instituts in vierjähriger Kleinarbeit die Zusammensetzung des Konservierungsmittels neu zu entdecken. Jüngst gab es die ersten erfolgreichen Anwendungen. Die neue Formel für das Konservierungsmittel scheint sogar besser zu sein, wie Richter findet: "Das Mittel ist transparenter und wasserklarer geworden. Da hat sich die Qualität meiner Meinung nach sogar noch einen Tick verbessert."

Grünes Licht für weitergehende Tests

Und da heutzutage die analytischen Möglichkeiten besser geworden sind, wird laut Richter die Formel für dieses Ormocer nicht mehr verloren gehen. "Mit einer neuen Art von Qualitätssicherung haben wir eine gute Basis geschaffen, dass das Mittel hoffentlich möglichst lange der Restaurierung zur Verfügung steht", sagt er.