Nach ZDF-Kritik: Ministerpräsident Kretschmer verteidigt Polizeibeamte

Innenministerium verteidigt Polizei bei Twitter

Das sächsische Innenministerium verteidigte per Twitter die Polizisten, die nach Anzeigen die Identitäten der Journalisten festgestellt hatten. "Wenn Anzeige erstattet wird, egal gegen wen, müssen die Beamten handeln und Personalien aufnehmen", hieß es in einer Stellungnahme. "Wir sollten keine geschnittenen Filme voreilig bewerten, sondern in Ruhe das gesamte Rohmaterial anschauen." Der Dresdner Polizeipräsident habe die Reporter zu einem klärenden Gespräch eingeladen.

Video zeigt Konflikt

Reporter Ginzel hatte noch in der Nacht zum Freitag bei Facebook einen Film gepostet. Nach seinen Angaben wollte das Team für die ZDF-Sendung "Frontal 21" drehen. "Doch dann fühlten sich einige Pegida-AfD-Anhänger von unseren Dreharbeiten gestört und forderten die Polizei auf, einzuschreiten. Die sächsischen Beamten kamen dem nach und plötzlich befanden wir uns in einer polizeilichen Maßnahme", schrieb er. Das Ganze habe etwa 45 Minuten gedauert. Polizeibeamte hätten sich damit "zur Exekutive der Pegida-Bewegung" gemacht.

Ein Mann möchte nicht gefilmt werden und ruft die Polizei

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Teilnehmer der Demonstration der islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung verlangt, nicht gefilmt zu werden. Er beschimpft den Kameramann und fordert ihn lautstark auf, mit ihm zu den Polizeibeamten zu gehen, die in der Nähe stehen. Später wird das TV-Team von Beamten überprüft.

Kritik von den Grünen und den Linken

Kritik hagelte es von der Chefin der grünen Bundestagsfraktion:

Katrin Göring-Eckardt, Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion Bildrechte: dpa Ich sehe Polizisten, die nicht begründen, warum sie Journalisten an ihrer Arbeit hindern. Ich sehe Pegida, die die freie Presse beschimpfen. Ein Ministerpräsident, der findet, das Handeln der Polizisten sei seriös, müsse sich fragen lassen, ob er auf der Seite von Demokratie und Freiheit steht." Katrin Göring-Eckardt per Twitter Fraktionschefin der grünen Bundestagsfraktion

Lippmann: "Die sächische Polizei darf sich nicht instrumentalisieren lassen"

Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag. Bildrechte: DAVID BRANDT Auch im Landtag wird Aufklärung gefordert. Sächsische Oppositionspolitiker warnten am Wochenende vor Eingriffen in die Pressefreiheit. Die sächsische Polizei dürfe sich nicht von "'Pegida' und Co." instrumentalisieren lassen, sagte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag. Der Vorwurf, dass sich die sächsische Polizei von "Pegida"- und AfD-Anhängern und erklärten Gegnern einer freien Pressearbeit instrumentalisieren lasse, wiege schwer. Die sächsische Polizei habe sich zudem bereits mehrfach den Vorwurf habe gefallen lassen müssen, "Journalistinnen und Journalisten bei Versammlungen nicht hinreichend vor Angriffen geschützt zu haben", betonte Lippmann.

Stange: "Zweifelhafte Haltung mancher Polizisten"

Linke-Innenexperte Enrico Stange erklärte: Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, hätte sich die sächsische Polizei erneut zum "Handlanger der Pegisten" gemacht und dabei Journalisten bei ihrer für eine informierte demokratische Gesellschaft so unverzichtbaren Arbeit behindert. Stange sprach von einer "zweifelhaften Haltung mancher Polizeibediensteter zum demokratischen Rechtsstaat und zum hohen Verfassungsgut der Pressefreiheit". Der Linken-Politiker forderte von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) bei der nächsten Innenausschusssitzung am kommenden Donnerstag in Dresden Aufklärung über die Polizeimaßnahme gegen die Journalisten.

Deutscher Journalistenverband: Verhalten der Polizei wirft Fragen auf

Auch der Deutsche Journalistenverband Sachsen erklärte, das Verhalten der Polizeibeamten werfe Fragen auf. "Die Einsichtnahme der Belege bestätigt: Unsere Kollegen haben sich hochprofessionell verhalten", betonte der Verband auf Twitter.

Quelle: MDR/kt/dpa/epd