Unbekannte Täter haben auf dem Neuen Annenfriedhof an der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau ein Friedhofskreuz gestohlen. Laut Polizei nutzten die Täter offenbar eine elektrische Stichsäge, um das mehr als zwei Meter hohe Kupferkreuz an einem Kriegsgräberdenkmal von seinem Sockel zu trennen. Die Tat muss nach Angaben der Friedhofsverwaltung am Wochenende geschehen sein. Das Diebesgut hat einen Wert von 150 Euro.