Die Corona-Krise treibt den Verantwortlichen des Dresdner Kreuzchores die Sorgenfalten auf die Stirn. Wie die Sprecherin des Knabenchores mitteilte, hätten etliche der sonst üblichen Besuche in Grundschulen wegen der Pandemie ausfallen müssen. Das führe nun zu Unsicherheiten bei der Planung. Im Gegensatz dazu habe es in den Jahren zuvor kaum Nachwuchsschwierigkeiten gegeben.

Normalerweise würden Sänger in den Schulen von Mitarbeitern des Kreuzchores persönlich eingeladen. Wegen des Lockdowns ginge das aber derzeit nicht. So seien lediglich Briefe in den Grundschulen verteilt worden, die zu einer Kennenlernstunde am 24. Februar einladen. In den vergangenen Jahren waren dazu jeweils zwischen 40 und 50 Jungen begrüßt worden. Allerdings sei derzeit noch nicht sicher, ob der Termin coronabedingt überhaupt stattfinden kann. Es wäre der erste direkte Kontakt für die jungen Schüler mit dem Kreuzchor.