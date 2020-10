So ein Bild von Besuchermassen beim Adventssingen im Stadion wie 2019 wird es 2020 nicht geben. Aber der Kreuzchor lädt zum Singen unter freiem Himmel in die "Junge Garde" ein.

So ein Bild von Besuchermassen beim Adventssingen im Stadion wie 2019 wird es 2020 nicht geben. Aber der Kreuzchor lädt zum Singen unter freiem Himmel in die "Junge Garde" ein. Bildrechte: dpa

Der Kreuzchor Dresden plant sein Adventskonzert in diesem Jahr pandemiebedingt nicht im Rudolf-Harbig-Stadion - sondern in der Freilichtbühne "Junge Garde". Am 17. Dezember seien zwei Konzerte geplant, teilten die Veranstalter am Montag mit. Das erste Konzert solle um 17 und ein zweites um 20 Uhr beginnen. Der Vorverkauf startet am 12. Oktober.