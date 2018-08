Verschollenes Bild aus Dresden als Abendessen-Überraschung

Ein Bild in den Wirren der Zeit - Das Jagd-Stilleben wurde 1741 für die Gemäldesammlung des sächsischen Kurfürsten Friedrich August II., auch August III. König in Polen, gekauft.

- Dokumentiert ist der Besitz seit 1754 in der damaligen Gemäldegalerie am Jüdenhof in Dresden, direkt neben der Frauenkirche.

- Der italienische Maler Franceso Cittadini, der in Bologna eine Malschule betrieb, galt zu seinen Lebzeiten im 17. Jahrhundert als einer der profiliertesten Zeichner von Landschaften, Porträts, Frucht- und Blumen-Stilleben.

- Die Staatlichen Kunstsammlungen gaben an, dass das Bild 1936 als Leihgabe ins Offizierskasino der Polizeikaserne in Dresden kam.

- Ende des Zweiten Weltkrieges wurde es zunächst auf ein Schloss und später in das neu eingerichtete Bergungsdepot gebracht. Als die Kunstsammlungen das Depot Ende 1945 beräumten, fehlte der Cittadini.

- Die Provenienzforscher gehen davon aus, dass das Bild aus dem Schloss gestohlen wurde und in die Sowjetunion gelangte.