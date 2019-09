Kriminalbeamte haben am Mittwochmorgen in Dresden drei Wohnungen und eine Bar durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen einen 26-Jährigen aus dem Umfeld der Rapper-Gruppe KMN-Gang. Der Beschuldigte soll Anfang September in einer Bar an der Winckelmannstraße einen Mann mit einer Pistole bedroht haben. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere Schreckschusspistolen und eine Machete sicher. Die Ermittlungen dauern an.