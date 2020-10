Nach der tödlichen Messerattacke auf Touristen in Dresden hat Sachsens FDP eine Überprüfung der Sicherheitsstrukturen im Freistaat gefordert. Am Dienstagabend war im Zusammenhang mit der Tat Anfang Oktober ein 20 Jahre alte Syrer verhaftet worden. Er steht im Verdacht einen 55 Jahre alten Mann getötet und einen weiteren schwer verletzt zu haben. Hinter der Tat wird ein radikal-islamistisches Motiv vermutet.

Es sei unverständlich, dass sich ein ausländischer Gefährder noch frei in Sachsen bewegen könne, obwohl bekannt war, dass er schon in der Vergangenheit Attentate geplant habe und eindeutig ein erhöhtes Risiko darstelle, sagte Parteichef Frank Müller-Rosentritt am Mittwoch. "Nur ein wehrhafter Rechtsstaat kann dem Einhalt gebieten. Wir müssen dringend und konsequent prüfen, wo die Defizite in unserer Sicherheitsstruktur sind, um zukünftig weitere Gewalttaten effektiv verhindern zu können", so Müller-Rosentritt. Auch sein Parteikollege und FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Michael Theurer, sagte, er verstehe nicht, warum die sächsischen Behörden den Gefährder nicht besser überwacht oder abgeschoben hätten.