Die Linke in Sachsen betitelte Tillich als "gnadenlosen Kohlelobbyisten", der nun sein Geld mit einem Bergbauunternehmen verdiene. Das habe mehr als "nur ein Geschmäckle", hieß es aus der Parteizentrale. Die Entscheidung wirft zudem einen Schatten auf die Politik von Tillich-Nachfolger Michael Kretschmer, so die Linke. Die Grünen forderten Tillich auf, Abstand von der Berufung zum Aufsichtsratschef zu nehmen. "Erst torpediert Stanislaw Tillich wirksameren Klimaschutz, indem er in der Kohlekommission für die Interessen der Kohlelobby streitet", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Danach lässt er sich den Kompromiss auszahlen", so Kellner weiter.