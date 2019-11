Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)

Frage: Was dachten Sie zuerst, als Sie vom Kunstraub im Grünen Gewölbe hörten?

Christian Fuhrmeister: Mein erster Gedanke war: Wie kann denn so etwas passieren? In Dresden gibt es so edle Kostbarkeiten, die müssen doch besser geschützt werden?! Andererseits rufen Sicherheitsvorkehrungen gerade kriminelle Energien hervor, dass man die Sperren überwinden will.



Willi Korte: Mir ging durch den Kopf: Warum geht das Licht nicht an, damit die Kameras die Täter richtig aufnehmen können? Wo sind die Bewegungsmelder? Wie kann man überhaupt so da einbrechen?

Was denken Sie, wer hinter der Tat steckt?

Kunstexperte Christian Fuhrmeister. Bildrechte: Zentralinstitut für Kunstgeschichte München Christian Fuhrmeister: Nach dem Wenigen, das ich gesehen habe, wirkte die Gewaltanwendung beim Zerstören der Vitrine beinahe archaisch. Ich glaube, die sächsische Geschichte spielt für die Diebe keine Rolle. Sie wollten sicher nicht den Kunstsinn der sächsischen Fürsten in Frage stellen. Es könnten Kleinkriminelle sein, die sich die Tat gut überlegt haben mit Feuerlegen am Stromkasten, dann der Kurzschluss, die Gewalt beim Eindringen ins Museum und ihr Vorgehen mit der Axt. Sie hatten nicht mal einen Trennschleifer dabei.



Die gestohlenen Stücke sind so unverwechselbar. Der Raub hat keinen Sinn, wenn man die Stücke so verkaufen will. Die Stücke sind zu bekannt. Andererseits kann man auch nicht immer mit schlauen Dieben rechnen.

Willi Korte: Das waren offensichtlich Profis. Kunstdiebstähle werden immer wieder von recht gut organisierten Einbrecherbanden vom Balkan oder mit osteuropäischen Hintergrund verübt. Das ist sehr auffällig. Ja, sie hätten besser ausgestattet sein können. Aber sie waren in der Lage, Gitter zu zerschneiden und die Elektrik auszuschalten. Sie agierten erfolgreich, was für organisierte Kriminalität spricht.

Eine Videokamera filmte einen der Einbrecher, als er mit einer Axt auf das Sicherheitsglas einer Vitrine einschlug. Bildrechte: Polizei Dresden/Screenshot

Was machen die Diebe jetzt mit der Beute?

Willi Korte gilt als erfolgreicher Provenienzforscher und Kunstmarktdetektiv. Bildrechte: dpa Willi Korte: Wir müssen in großer Sorge sein, dass sie die Steine auseinanderbrechen und die Juwelen als Einzelstücke in der Unterwelt verkaufen. Das waren ja keine Gelegenheitsdiebe. Die sind geplant vorgegangen. Man beschränkt sich beim Verkauf dann auf den Materialwert. Wissen Sie, Kunstexperten und Besucher sehen immer den kunsthistorischen Wert solcher Kronjuwelen. Kriminelle denken so nicht.



Christian Fuhrmeister: Ja, sie könnten die Steine aus den Fassungen lösen, umschleifen und als Rohmaterial verkaufen über Hehler und Zwischenhändler.

Museumsdirektor Dirk Syndram sagt, "es wäre eine Dummheit", die Schmuckstücke auseinanderzubrechen. Wie sehen Sie das?

Christian Furhmeister: Vielleicht erkennen die Hehler die gestohlenen Steine, aber ob sie daran Anstoß nehmen? Immerhin reden wir in so einem Fall über Geld. Der Materialwert ist aus Sicht der Diebe auch Geld. Insofern kann es auch sein, dass die Kostbarkeiten schon 24 Stunden später zerstückelt worden sind. Dann gibt es Besessene, die wollen Objekte unbedingt besitzen oder zerstören. Die beauftragen Banden mit dem Diebstahl. Der Kunstmarkt kennt das von Ölgemälden und Werken der klassischen Moderne. Diese kriminellen Kunstsammler stören sich nicht daran, dass die gestohlene Kunst unverkäuflich ist.

Was sind das denn für Menschen?

Christian Fuhrmeister: Es gibt Objekte, die werden von Ölscheichs, russischen Oligarchen, Kunstsammlern oder sonst wem begehrt. Das Motiv, etwas haben zu wollen, kann sehr vielfältig sein.



Willi Korte: Von diesem James-Bond-Thema halte ich nicht viel. Man kennt die Geschichten von alten Oligarchen oder Scheichs, die nur sich selbst bereichern wollen. Aber solch ein Besitz spricht sich rum.

Und was ist mit Erpressungsversuchen? Kann es nicht sein, dass die Schmuckstücke dem Grünen Gewölbe bald angeboten werden?

Willi Korte: Ein Erpressungsversuch wäre das Vernünftigste. Aber dafür braucht es Kontakte. Die Diebe müssen Kommunikationskanäle aufbauen und verhandeln. Das war beim Quedlinburger Domschatz auch so. Sie brauchen meistens einen Anwalt, der sie als Klienten vertritt. Den müssen sie erst einmal finden. Dann muss die Geldübergabe organisiert werden. Es geht meist um Millionen, die man nicht aufs Girokonto überwiesen haben will. Das Geld kann also nur im Koffer transportiert werden. Die meisten Täter fliegen bei Erpressungen auf.



Christian Fuhrmeister: Die Art des Einbruchs, das Vorgehen und die Brutalität widersprechen meiner Meinung nach einer solchen langfristig angelegten überlegten Strategie. Aber das ist Spekulation. Es kann sein, dass man bald die Kunstschätze in einem Mülleimer findet. Es kann auch sein, dass sie in den nächsten Jahrzehnten weg sind.

Warum?