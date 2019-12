Der chemische Fingerabdruck wurde im Reinlabor im Mannheimer Institut des Professors identifiziert. Und genau so, sagt Pernicka, könnte es gelingen, den Tätern des Kunstraubes im Grünen Gewölbe auf die Spur zu kommen. "Fast alle Materialien haben im Spurenelementbereich - also in ganz geringer Konzentration - ein bestimmtes Muster, was wir lesen können", so Pernicka. Dafür brauchen die Ermittler nur winzige Materialproben der verbliebenen Schmuckstücke im Grünen Gewölbe. Mit einem von vier weltweit verfügbaren mobilen Laser-Schneid-Geräten werden winzige Partikel abgelöst.