Ohne Mikroplastik Umweltfreundlicher Kunstrasen für Sportplätze in Dresden

Bei Umweltschützern haben Kunstrasenplätze einen schlechten Ruf. Ihr Kunststoffgranulat bleibt an Schuhen hängen und wird bei starkem Regen abgetragen. Abgespültes Mikroplastik gerät so in die Kanalisation und damit in den Umweltkreislauf. Auf einer Sportstätte im Stadtteil Löbtau entsteht derzeit ein Kunstrasenplatz ohne Mikroplastikgranulat.