Der Künstler Jean-Étienne Liotard Bildrechte: SKD, Foto: Jürgen Karpinski

Die Sonderausstellung zeigt mehr als 100 Werke. Etwas mehr als ein Drittel davon sind Leihgaben aus internationalen Sammlungen, darunter das Louvre in Paris, das British Museum in London oder das Getty Museum in Los Angeles. Rund 40 Pastelle, Ölgemälde, Zeichnungen und Grafiken stammen vom Schöpfer des Schokoladenmädchens.



"Das Schokoladenmädchen" entstand um 1744 in Wien. Bereits ein Jahr später wurde es von dem Kunsthändler Francesco Graf Algarotti für die Dresdner Gemäldesammlung direkt vom Maler angekauft. Dort fand das Werk einen Platz im Pastellkabinett von König August III., wo sich das Motiv eines Dienstmädchens vermutlich stark von den anderen Darstellungen abgehoben hat.



Schon kurz nach der Entstehung des Werks gab es Kopien in Pastell und Öl. Später folgten grafische und fotografische Reproduktionen. Auch in der Volkskunst und Werbung ist das Schokoladenmädchen ein beliebtes Motiv. Dieses Thema spielt ebenfalls eine Rolle in der Ausstellung. Zum Begleitprogramm gehören regelmäßige Führungen, Pastellmalerei- und Schokoladenworkshops sowie spezielle Angebote für Familien und Schulgruppen.