In einem neuen Imagefilm des Netzwerks "Ärzte für Sachsen" spricht sich die junge Ärztin für das Arbeiten in der Region aus, um so andere dafür zu begeistern. "Die Klinik ist direkt am Rand eines Feldes, und das fühlt sich gut an, hier anzukommen, also aus der Stadt rauszukommen, wo es so trubelig ist, wo es so hektisch zugeht." Andere Kollegen schätzen die Möglichkeit, ältere Menschen und Kinder zu behandeln, da auch die Facharztdichte auf dem Land nicht so hoch ist und viele noch zu ihrem Hausarzt kommen.